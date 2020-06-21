Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab'a terör saldırısında ölenler için başsağlığı diledi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, Reading kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırı haberinin kendisini çok üzdüğünü belirterek, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve yaralıların acısını paylaştığını dile getirdi.

Raab da taziye dileğini ileten Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında dün akşam düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, saldırının terör olayı ilan edildiği belirtilmişti.