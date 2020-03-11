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Çavuşoğlu: "(İdlib) Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor" - TBMM



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun TBMM'de soruları cevaplaması

TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM AK Parti grup toplantı salonunda meclis muhabirlerinin sorularını yanıtladı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib) Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor"Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'dan bir askeri heyet geldi. Şu anda M4 yolunun güvenli şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirleri askerden askere görüşüyoruz. Dün akşam bir görüşme oldu. Bugün de devam ediyor"