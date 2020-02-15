Çavuşoğlu: İdlib'de saldırılara müsamaha gösteremeyiz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Güvenlik Konferansı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, "İdlib konusuna ilişkin Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek. Biz istiyoruz ki Rusya ile birlikte, diplomasi yoluyla bunu başaralım. Bu olmazsa gerekeni yapacağımızı Cumhurbaşkanımız açıkladı. Rejim sadece masum insanları değil, bizim askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca Libya'da Hafter güçlerinin ateşkesi sürekli olarak ihlal ettiğini ve durdurulması gerektiğini söyledi.