Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "(Kovid-19) Normalleşme sürecinde GDAÜ içinde bölgesel iş birliği imkanlarını görüştük. Balkanlardaki en kapsamlı bölgesel örgüt olan GDAÜ'nün 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı devralıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla GDAÜ 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek.