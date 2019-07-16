Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedon mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçti. AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını, 'baskıyla alınan kıytırık kararlar' diye ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e dördüncü gemiyi de göndereceğini söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 2'si sondaj 1'i sismik araştırma olmak üzere 3 gemisi bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Esasen buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Bunlar basit şeyler, bizi etkileyecek şeyler değildir. IPA kesintileri daha önce de yapılmıştı. Aynı şeylerin tekrarıdır. Yatırım Bankası'na gözden geçir diyor, bunun bir bağlayıcılığı yoktur. Bankalara siyasetin müdahalesini eleştirir AB genelde.

Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var. Onlar mecburen bize gelecekler, kaçarı yok. Bu kararların uygulanmasının imkanı yok. Rum kesiminin baskısıyla kıytırıktan kararlar almak zorunda kaldılar.

Dün Mogherini'nin kendisi dahil, konuştuğumuz tüm arkadaşlar böyle bir şeyin gündemde olmadığını söyledi. Ne kadar güvenilir oldukları ortadadır. Rum kesimi, Türk tarafının haklarını garanti altına almamaktadır. Bundan sonraki süreçte, faaliyetlerimizi artıracağız. Orada üç tane gemimiz var, dördüncü gemiyi de en kısa zamanda Doğu Akdeniz'e göndereceğiz. Rum kesimi AB'yi arkasına almasın, Türk tarafıyla otursun masaya."