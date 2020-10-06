Çavuşoğlu: Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir.

Minsk ülkeleri İşgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycanı aynı kefede tuttular. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır

Bugüne kadar bu sorunun barışçıl çözümü için her türlü çabaya destek verdik. Barışçıl yoldan çözülmesi gerektiğini her zaman söyledik. Ama 30 yıldır Ermenistan işgalin tadını çıkarıyor. Son zamanlarda da işgal ettikleri topraklara çeşitli bölgelerden getirdikleri Ermenileri yerleştiriyorlar.

Tabiki bu süreçte Azerbaycan'ın haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz. Tüm dünyanın da haklının yanında olması için mücadelemizi sürdüreceğiz."