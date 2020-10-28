Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye, Paris Büyükelçisi'ni çekecek mi?

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Charlie Hebdo'da yayınlanan karikatürle ilgili Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'nin geri çağırılıp çağrılmayacağı soruldu.

Çavuşoğlu, "Şu anda büyükelçinin çağrılmasını gerektiren bir durum yok. Sürekli irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bugün 2006'da Jacques Chirac'ın sözleriyle cevabımızı verdik. İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde de hem hukuki hem diplomatik sürecini takip ediyoruz. Paris büyükelçisinin geri çağrılacağı bir durum yok şu anda, telefonda istişare halindeyiz." yanıtı verdi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN CHIRAC PAYLAŞIMI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Fransa'daki İslamofobik politikalarla ilgili olarak eski Fransa lideri Chirac'ın ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından şu görseli paylaştı: