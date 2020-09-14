Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü!

Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü.

Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı.