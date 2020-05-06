Çavuşoğlu: "128 ülke tıbbi malzeme talep etti, yarısını karşıladık"

AA

Dünyadan Türkiye'ye yapılan yardım talepleri konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 128 ülke Türkiye'den hibe, ihracat izni ya da satın alma şekliyle tıbbi malzeme yardımı talebinde bulundu. Yaklaşık yarısını karşıladık." dedi.

Çavuşoğlu, son olarak dün akşam Paraguay'ın yardım talebini nasıl karşılayabileceklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini aktardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dünyadaki ülkelerin üçte ikisi, Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bu, Türkiye'nin güvenilir bir kaynak olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tecrübemizi dünyanın her yeriyle paylaşıyoruz"

Türkiye'nin yaptığı yardımlarla ilgili ülke içindeki bazı tartışmaları anlamsız bulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türk milletinin ihtiyacı olanı vermiyoruz da alıp başka ülkeye veriyoruz gibi yorumluyorlar. Bugüne kadar yapılan çalışmaları başka türlü yorumlayanlar için söylüyorum. Bu doğru değil. Bugüne kadar sağlık hizmetleri bakımından aksayan bir şey oldu mu? Hiç olmadı. Solunum cihazı başta olmak üzere ki yeni üretmeye başladık, hastanelerde hiç yetersizlik oldu mu? Hayır.

Tüm dünya Türkiye'nin sağlık sisteminin çok güçlü olduğunu, ayrım yapılmaksızın, hangi hastalığa kapılırsa kapılsın, yurt dışında birçok ülkenin yaptığı gibi ancak yoğun bakıma alabiliriz gibi bir yaklaşım içine girmeksizin tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini karşıladığımız gibi bu tecrübemizi dünyanın her yeriyle paylaşıyoruz. Bu anlamda Türkiye'yi model ülke olarak gösteriyor Dünya Sağlık Örgütü de uluslararası toplum da ABD başta olmak üzere ülkeler de. Bu tür yapılacak yardımlar, gelecekte Türkiye'nin güvenilir kaynak olarak bir marka olmasını da sağlayacaktır."