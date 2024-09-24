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        Haberler Gündem Güncel "Çavuş Maria"nın akılalmaz tuzağı: Amerikan ordusunda görevliyim, sana aşık oldum | Son dakika haberleri

        "Çavuş Maria"nın akılalmaz tuzağı: Amerikan ordusunda görevliyim, sana aşık oldum

        Hatay'da bir kişi, sosyal medya üzerinden tanışıp sohbet ettiği, kendini "Maria Miles" ismiyle Amerikan ordusunda görevli çavuş olarak tanıtan kadın tarafından dolandırıldı. Dolandırılan Hilal Hüner, "700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi. Bana durmadan mesaj atarak kargo ücretini ödememi istedi. Ben de kargo için 24 bin 321 TL ödeme yaptım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:17 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:21
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        • 1

          Hatay'ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Hilal Hüner, sosyal medya üzerinden 'Maria Miles' isimli bir kullanıcıyla iletişime geçti.

          Kadın fotoğrafı kullanan hesapla İngilizce başlayıp Türkçe mesajlaşmayı sürdüren Hüner, kadının kendisine aşık olduğunu söylemesiyle sohbet etmeye devam etti.

        • 2

          Bir süre Amerikan ordusunda çavuş olduğunu ve Yemen'de görev yaptığını söyleyen kullanıcının yurt dışına 2 külçe altın ve 700 bin dolar para kaçırmak için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Hüner, gönderilen hesap numarasına 24 bin 321 TL kargo ücreti altında para gönderdi.

        • 3

          Parayı yatırdıktan sonra dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlayan Hüner, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına giderek kendini dolandıran şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

          Dolandırıcıların tuzağına nasıl düştüğünü anlamayan Hüner, başkalarını da bu şahıslar tarafından tuzağa düşmemesi için uyardı.

        • 4

          Sahte hesapla mesajlaşmaya başlama sürecinden bahseden Hilal Hüner, "Maria Miles adında biri bana tanışmak için Instagram'dan mesaj attı. Yemen'de olduğunu ve askeri barış gücü ekibinde olduğunu söyledi. Orada büyük bir ganimet ele geçirdiğini ve bu ganimetleri kargo aracıyla ülke dışına çıkarmak istediğini söyledi. 700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi. Benden çok hoşlanmış. Fotoğraflarımı görüp çok hoşlanmış. Bu tür işlere inanmam ama bağlandım ve mağdur durumdayım" dedi.

        • 5

          Gönderilen Mehmet K. isimli erkek şahıs hesabına 24 bin 321 TL para yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayan Hilal Hüner, "Aşk yok. Bir türlü aşık olamadım. Bana durmadan mesaj atarak kargo ücretini atmamı istedi. Ben de kargo için 24 bin 321 TL ödeme yaptım. Sonra dolandırıldığımı hissettim. Başkaları dolandırılmasın, canı yanmasın ve mağdur olmasın. Bunlar çete veya şebekenin en kısa zamanda başkalarının canı yanmasın diye yakalanmasını istiyorum. Başıma bunların geleceğine inanmayan birisiyim ama maalesef başımıza geldi. 24 bin 321 TL param gitti. Kargo parası diye ödemeye gittim. Şirket hesabına yatırmam gerekirken ben gidip şahsi hesaba yatırmışım. Maria Miles'e ulaşamıyorum. Hesabını kapatmışlar ve sahte hesap kurmuş" ifadelerini kullandı.

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