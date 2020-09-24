Adı birçok takımla anılan ancak henüz boşta olan dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani, Real Madrid'e transfer olmaya çalışıyor!

Marca'nın haberine göre; Edinson Cavani, Real Madrid ile bağlantı kurması için eflatun-beyazlıların kaptanı Sergio Ramos'un menajerlik yapan kardeşi Rene Ramos'a yetki verdi.

Real Madrid'in forvet transferi yapmayı düşünmediği ancak Uruguaylı golcünün istekli oluşunun şartları değiştirebileceği aktarıldı.