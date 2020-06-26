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'Çatlak Şanzel' lakaplı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan’ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. İşlediği bir cinayeti açıklayan Çetin, babaannesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru öldürdüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şanzel Çetin, babaannesinin vefatının onu deliye döndürdüğünü, dedesinin tabancası ile yanlış ameliyat ettiğini iddia ettiği doktora 3 kez ateş ettiğini ve bir kurşunun denk gelerek doktorun ölümüne neden olduğunu dile getirdi.

Doktoru öldürmesinin ardından 36 sene hapis cezası aldığını açıklayan Çetin, yaşının 18'den küçük olması, cezaevindeyken başka suça bulaşmaması ve üniversitesi kazanmış olması gibi etkenlerle 7 yıl 2 ay hapiste kaldığını söyledi.

Cinayeti ti'ye alarak, "Ondan sonra alışkanlık yaptı. Birkaç kere de adam yaralamadan girdim" şeklinde konuşan Şanzel Çetin'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Çetin'in bu sözleri üzerine kahkaha atan programın sunucusu Armağan Çağlayan da eleştiri oklarının hedefi oldu.