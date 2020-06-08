Çatıyı onarmaya "kırlangıç yuvası" nedeniyle ara verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir binanın çatı kısmında yapılan onarıma, kırlangıç yavrularının bulunduğu yuva nedeniyle ara verildi.
Tepe Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını onarmaya başlayan inşaat ustası Ersin Tayfur, kaldırdığı kiremidin altındaki kırlangıç yuvasında, 2 yumurta ve yumurtadan yeni çıkmış yavrular olduğunu gördü.
Yuvanın üstünü kapatan Tayfur, durumu bina sahibine bildirdi. Tayfun'un ricası üzerine ev sahibi, kuşlar yuvadan uçana kadar onarım çalışmasına ara verilmesini kabul etti.
Ersin Tayfur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek hayatında başına ilk defa böyle bir olayın geldiğini söyledi.
Çatının bir bölümünü onardıktan sonra yuvayı fark ettiklerini belirten Tayfur, "Yavruları görünce insanın kendi çocukları aklına geliyor. Merhamet edeceksin ki merhamet bulasın. Biz de merhametli bir insanın yapması gerekeni yaptık. Allah kimsenin yuvasını bozmasın. Bizi de yuva bozanlardan eylemesin." diye konuştu.
Çatıyı her hafta gidip kontrol edeceklerini ifade eden Ersin Tayfur, kuşlar yuvadan uçtuğu zaman yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söyledi.
İnşaat ustası ve bina sahibinin gösterdiği duyarlılık, mahalle sakinlerince de takdir edildi.
- Kızını hayatta tutmak için de mücadele etmişti
Tayfur, 2004'te 4 yaşındayken bir otomobilin çarpması sonucu birçok kemiği kırılan ve felç olan kızı Sinem'i hayatta tutabilmek için eşiyle örnek bir mücadele vermişti.
Sinem, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle bir süre İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmüş, daha sonra ise Ankara'ya nakledilmişti. Ailenin ve doktorların tüm çabasına rağmen Sinem, 2 yıl önce yaşamını yitirmişti.
Öte yandan, ilçede iyilikseverliği ve duyarlılığıyla bilinen Ersin Tayfur, daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere ulaştırılmak üzere bölgeye hediye olarak 1 ton çam balı götürmüştü.
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