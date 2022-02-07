Çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü, ağır yaralandı

DHA

Olay, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Recep Güleş, yeni taşındığı daireye uydu anteni taktırmak için tamirci çağırdı. Gelen tamircilere yol göstermek için 5 katlı binanın çatısına yönelen Güleş, çatıya çıkmak istediği sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

10 METREDEN DÜŞTÜ, AĞIR YARALANDI

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Güleş, kanlar içerisinde kaldı.Bulunduğu yerden yakınları tarafından güçlükle çıkarılan Güleş, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Güleş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.