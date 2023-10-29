Çatışmaların 23. günü: İsrail'den, "Gazze'ye yönelik operasyonları genişleteceğiz" açıklaması
İsrail-Hamas çatışmaları 23. gününde şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları gece boyu sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıları genişleteceklerini söyleyerek "ikinci bir aşamaya" geçildiğini belirtti.
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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları son birkaç gündür şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik kara, hava ve denizden saldırıların genişletileceğini, Hamas'a karşı savaşta "ikinci bir aşamaya" geçildiğini söyledi.
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İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine gece boyu düzenlediği saldırılarda 130'un üstünde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde 7 bin 703 kişi hayatını kaybetti.
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İSRAİL "FOSFOR BOMBASI KULLANDI" İDDİASI
Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne beyaz fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyi üzerinde uçuş yaptığı ve beyaz fosforla yoğun bombardımanın sürdüğü aktarıldı.
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'deki genişletilmiş kara operasyonlarının ardından yarın toplanacak. BAE, BMGK'nın mümkün olan en kısa sürede toplanmasını istedi.
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İNTERNET KADEMELİ OLARAK GERİ DÖNÜYOR
Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.
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Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki iç ağ konusunda, sahadaki durumun ciddiyetine rağmen, teknik ekipler ağdaki hasarı mümkün olduğu kadar onarmak için ellerinden gelen her şeyi mevcut yetenekler dahilinde yapıyorlar." ifadesine yer verildi.
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MUSK, GAZZE'YE UYDU DESTEĞİ SAĞLAYACAK
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.
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İSRAİL'DEN TEPKİ
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.
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HAMAS'IN ESİRLERİ KARŞILIKLI OLARAK BIRAKMA TEKLİFİ
Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi.
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Netanyahu, "7 Ekim, tarihimizde kara bir gün. Berbat bir zafiyet vardı, sonuna kadar araştırılacak. Ben dahil herkes bu konuda hesap vermek zorunda kalacak ama bunların hepsi savaştan sonra olacak." diye konuştu.
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarının esirlerin güvenliği için risk oluşturmadığını savunan Netanyahu, en birinci önceliklerinin Hamas'ı yok etmek ikincisinin de İsrailli esirleri geri almak olduğunu belirtti.
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, dün akşam yaptıkları açıklamalarda, ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önermişti.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.