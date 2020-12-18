Çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar, bidondan yapılmış sallarla nehri geçerek Sudan’a sığınıyor

Çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar, önce Sudan'ın doğusundaki Kesele Eyaleti'nin Hamdayit bölgesindeki Tekeze Nehri kıyısına ulaşırken, sonrasında bidonlardan yapılan sallarla eşyalarını ve ailelerini karşıya geçirmeye çalışıyor.Etiyopyalı mültecilerden Fesseha Berhanu (32),AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etiyopya'daki çatışmalardan kaçarak Sudan'a gelmek isteyenler nehri geçmeye çalışıyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.
Sudan'a sığınan Etiyopyalı mülteciler, barınma, gıda ve su gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyarken, binlerce kişi eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum yaşıyor.Diğer bir mülteci Embrsidur Berhani (38) ise insanların bidonlardan yapılmış sallarla nehri geçmeye çalıştığına dikkati çekti.Berhani, "Yaşlı insanlar, kadınlar ve çocuklar, birbirine bağlanmış bidonlar üzerinde tehlikeli bir şekilde nehri geçmeye çalışıyor." diye konuştu.
- Hamdayit 36 binden fazla mülteciyi ağırlıyor
Sudan Mülteciler Komiserliği’ne göre, Hamdayit bölgesinde 36 binden fazla mülteci bulunuyor.Etiyopyalı mültecilerin eşyalarını dahi alamadan kaçtıklarını dile getiren Berhani, Sudanlılara, ölümden kaçan bu insanlara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarının yanı sıra Türkiye merkezli insani yardım kuruluşları da barınma ve gıda yardımında bulunuyor.
- UNICEF'ten acil yardım çağrısı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),Tigray'daki çatışmalar nedeniyle yardıma muhtaç milyonlarca kişinin mağdur olduğunu belirtilerek, insani yardımlar için acil sürdürülebilir ve koşulsuz erişim çağrısı yaptı.Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişi hayatını kaybetti.
Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da, çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.
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