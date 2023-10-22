Van'da 4 ahırın çatısını uçuran hortum kamerada
Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ahırın çatısını uçuran hortum, cep telefonu kamerasına yandısı
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Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ahırın çatısını uçuran hortum, cep telefonu ile görüntülendi
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Geçen pazartesi günü Tuşba ilçesine 10 kilometre mesafedeki Genderova Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle 4 ahırın çatısı uçtu, duvarları yıkıldı.
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İhbar üzerine mahalleye giden jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Tuşba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
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Çatılardaki sacları kağıt gibi savuran hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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