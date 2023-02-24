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Manisa'da çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yeri inşaatında çalışan işçi Ahmet Atılgan, çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Giriş: 24.02.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
İHA

Manisa'da, çatıdan düşen işçi Ahmet Atılgan (56), olay yerinde hayatını kaybetti

Olay, Turgutlu ilçesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Kısımda yapılan bir iş yeri inşaatının çatısında çalıştığı bildirilen, evli ve iki çocuk babası Ahmet Atılgan (56), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Atılgan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İnşaatta çalışan işçi arkadaşları ve acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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