Çatıdan düşen inşaat işçisi öldü - ERZİNCAN

AA

Refahiye ilçesinde 5 katlı bir inşaatın çatısında çalışan 22 yaşındaki inşaat işçisi Hasan Hüseyin Akdeniz, dengesini kaybederek zemine düştü.Ağır yaralanan Akdeniz, arkadaşlarının durumu bildirmesiyle gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Genç işçi, Burada tedavi altına alınan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Akdeniz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna alındı.