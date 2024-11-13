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        Haberler Gündem Çatıdan düşen elektrik işçisi, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Güncel haberler

        Çatıdan düşen elektrik işçisi, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kırşehir'de bir mandıranın çatısında elektrik tamiratı yaparken 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Serkan Taşkıran, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 22:21 Güncelleme: 13.11.2024 - 22:21
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        Çatıdan düşmüştü! 12 gün sonra acı haber
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        Olay, 1 Kasım'da Kırşehir-Kayseri Karayolunun 12'nci kilometresi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mandırada meydana geldi.

        Mandıranın çatısında elektrik tamiratı yapan Serkan Taşkıran, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taşkıran, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Taşkıran, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Taşkıran'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.

        Öte yandan Serkan Taşkıran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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