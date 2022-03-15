Sarayakpınar köyünde çiftçilik yapan Mustafa Tekçe, kent merkezindeki kamyon garajında satın aldığı tenteyi sökmek için çatıya çıktı. Tekçe, bu sırada dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Tekçe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.