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Çatıdan düşen adam hayatını kaybetti - BİLECİK



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Olay yerinden genel görüntü- 112 Acil Servis ekiplerinden genel görüntü- Bahçelievler Mahalle Muhtarı Faruk Genç'in açıklaması- Bilecik Devlet Hastanesinden genel görüntü

Bilecik'te çatıdan düşen adam hayatını kaybettiBİLECİK (AA) - Bilecik'te 4 katlı binanın çatısından düşen 65 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak'ta 4 katlı binanın çatısına tamirat nedeniyle çıkan Seyfettin Korkmaz, dengesini kaybederek düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Korkmaz'ı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Korkmaz'ın naaşı, aynı hastanenin morguna kaldırılırken İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.Bahçelievler Mahalle Muhtarı Faruk Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Korkmaz'ın güneş enerjisi sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle çatıya çıktığını ve dengesini kaybederek düştüğünü belirtti.