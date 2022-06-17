Çatıdan çatıya kovalamacayı tablet bitirdi!

Bursa'da 5 evi soyan kadın hırsız, çaldığı tabletten yapılan konum tespiti ile polis tarafından yakalandı.
Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahiplerinin dışarıda olduğu saati tespit eden biri kadın 2 hırsız, bir evin balkon camını kırarak içeri girdi.
İlk olarak girdikleri evde telefon, tablet ve değerli eşyaları çalan hırsızlar hemen bitişikteki evde karınlarını doyurdu. Burada dinlenen hırsızlar daha sonra bitişik düzende bulunan 3 eve daha girerek burada, altın, para, değerli eşyalar ve telefonları alıp kaçmaya çalıştığı sırada mahalle sakinleri tarafından fark edildi.
ÇATIDAN ÇATIYA KOVALAMACA
O sırada yan binada başka bir konuda ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin de olaya müdahale etmesi sonucu evlerin çatısında kovalamaca yaşandı. Hırsızlardan erkek olanı kaçarken, kadın hırsız bir evin bahçe boşluğuna atlayarak saklanmaya çalıştı. Çalıntı olan tabletten konumu tespit edilen hırsız daha sonra polis ekipleri tarafından abluka altına alınan evlerden birinin çatı katında saklandığı sırada ekipler tarafından yakalandı.
21 SUÇTAN KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Kadının üzerinde ve sırtındaki çantada yapılan aramada ise, 30 adet iPhone telefon, 1 tablet, bir poşet altın, bir miktar çalıntı olduğu tespit edilen para, iki adet musluk başı ve peluş ayıcık bulundu.
Çalıntı mallar sahiplerine teslim edilirken şüpheli kadının yapılan kimlik sorgusunda daha önceden 21 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Hülya K. (31) daha sonra adliyeye sevk edildi.
Polis otosuna bindirilirken gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna ise, pişman olduğunu ve yanında olan bir arkadaşının da kaçtığını belirterek sitemde bulundu.
Polis ekipleri eşkâlini belirledikleri kaçan diğer hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!