Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - AFYONKARAHİSAR

AA

Hisar Mahallesi Ulupınar Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın çatısında ayakları ipe dolandığı için bulunduğu yere sıkışan kargayı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya ulaşarak kargayı sıkıştığı yerden çıkardı.Yaralı olmadığı tespit edilen karga, itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğaya salındı.Kurtarma operasyonu, bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi.