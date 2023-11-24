Çatıda erkek cesedi bulundu!

Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında erkek cesedi bulundu
İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin tadilat için çatıya çıkan 79 yaşındaki H.B.K.'ya ait olduğu belirlenirken, yaşlı adamın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı
Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında erkek cesedi bulundu.
AA'da yer alan habere göre 4 katlı binanın çatısında bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Çatıda tadilat için çalışan H.B.K'ya ait (79) olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir