Çatı Katı Aşk 4. yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicilerinin gündeminde. Ekranların yeni romantik komedisi olarak öne çıkan Çatı Katı Aşk'ta 4 gencin hem imkansız hem de komik aşk hikayesi anlatılıyor. İşte Çatı Katı Aşk 4. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 3.son bölüm özeti

ÇATI KATI AŞK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ÇATI KATI AŞK 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ateş ve Yasemin’in düğün yapamadan evlendiklerini öğrenen Perihan bu duruma çok üzülür ve ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Ancak Ateş ve Yasemin’in hareketleri Saadet’in şüphelenmesine neden olur.

Saadet gerçeği öğrenmek için torunlarıyla beraber harekete geçer.

Ateş ve Yasemin düğünü iptal etmek için ellerinden geleni ardına koymazken düğün hazırlıklarına gizli gizli devam etmek zorunda kalan Perihan’ın planı Ateş Ayşen, Demir ve Yasemin’i hiç beklenmedik olayların içerisine sürükler.