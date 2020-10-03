Çatı Katı Aşk son bölümü Kanal D ekranlarından izleyicisi ile buluştu. Çatı Katı Aşk'ta bu akşam Demir ile Yasemin arasındaki aşk ateşi büyüyor. İşte, Çatı Katı Aşk 13. son bölümünden detaylar...

ÇATI KATI AŞK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yasemin’in anne ve babasının gelmesi herkes için işleri karıştırmıştır. Demir ve Yasemin arasında alevlenen aşk ateşi ailenin gelmesiyle üzerine su dökülmüş küle dönerken Ateş ve Ayşen arasındaki büyük sırrın açıklanması da sekteye uğrar.