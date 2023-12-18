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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çatı inşaatında feci son

        Çatı inşaatında feci son: 9. kattan düştü

        Kayseri'de 9 katlı inşaatın çatısında çalışan bir işçi dengesini kaybederek düştü. İşçi, olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:25 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:52
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        Çatı inşaatında işçinin feci sonu
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak'ta bulunan 9 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda, çatı yapımında çalışan H.D. (52), dengesini kaybederek aşağı düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde H.D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        H.D.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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