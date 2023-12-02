Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi?
Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz kapsamında 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında hisse başı 57,15 TL'den talep topladı. Belirtilen tarihler arasında talep girişinde bulunan yatırımcılar Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte Çates Elektrik halka arz sonuçları lot dağıtım sayıları...
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Çates Elektrik Üretim halka arz sonuçları gündemi meşgul etmeye başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından Çates Elektirik Üretim halka arzının borsada işlem göreceği tarih ve lot dağıtım sayıları netlik kazanmış olacak. Peki, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte 'CATES' işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
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ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılırken Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapıldı. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmadı.
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ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çates Elektrik talep toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Çates Elektrik halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.
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ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERDİ?
Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Çates Elektrik lot dağıtım sayıları netlik kazanacak.
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ÇATES ELEKTRİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanacak. 'CATES' hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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ÇATES ELEKTRİK OLASI LOT DAĞITIM TABLOSU
1.8 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot
2.1 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot
2.5 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot
2.9 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot
3.3 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot
3.6 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot
4.1 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot
4.5 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot
4.9 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot
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ÇATES ELEKTRİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Çates Elektrik Üretim A.Ş.’nin katılım endeksine uygundur.