Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi?

        Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz kapsamında 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında hisse başı 57,15 TL'den talep topladı. Belirtilen tarihler arasında talep girişinde bulunan yatırımcılar Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte Çates Elektrik halka arz sonuçları lot dağıtım sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çates Elektrik Üretim halka arz sonuçları gündemi meşgul etmeye başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından Çates Elektirik Üretim halka arzının borsada işlem göreceği tarih ve lot dağıtım sayıları netlik kazanmış olacak. Peki, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte 'CATES' işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        • 2

          ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılırken Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapıldı. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmadı.

        • 3

          ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Çates Elektrik talep toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Çates Elektrik halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

        • 4

          ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERDİ?

          Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Çates Elektrik lot dağıtım sayıları netlik kazanacak.

        • 5

          ÇATES ELEKTRİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanacak. 'CATES' hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 6

          ÇATES ELEKTRİK OLASI LOT DAĞITIM TABLOSU

          1.8 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot

          2.1 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot

          2.5 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot

          2.9 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot

          3.3 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot

          3.6 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

          4.1 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

          4.5 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

          4.9 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

        • 7

          ÇATES ELEKTRİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Çates Elektrik Üretim A.Ş.’nin katılım endeksine uygundur.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        Habertürk Anasayfa