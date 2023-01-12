Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Çatalca'da yolda önü kesildi, 40 bin lirası gasp edildi!

Gümrük işlemleri için yanına 40 bin TL alan vatandaş, takip edildiği kişilerce gasp edildi

İstanbul Çatalca'da gümrük işlemlerini yapmak için yanında 40 bin TL taşıyan vatandaş, yolda önü kesilerek 2 kişi tarafından gasp edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan gaspçılar, parayı sahibinin hesabına yatırdı.

Giriş: 12.01.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Çatalca'da yolda önü kesildi, 40 bin lirası gasp edildi!
40 bin liralık gasp! "Paramı hesabıma yatırdılar"
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Çatalca’da Gümrükteki işlemleri için yanına 40 bin TL alan bir vatandaşı takip eden 2 şahıs, kimsenin olmadığı yolda önünü keserek parayı gasp etti. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslar, parayı sahibinin hesabına yatırdı.

Olay, 31 Aralık Cumartesi günü saat 17.00 civarında Çatalca Muratbey Gümrük yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümrükteki işlemleri için yanına 40 bin TL alan Resul Yılmaz, 2 şüpheli şahıs tarafından takip edilerek kimsenin olmadığı bir yolda sıkıştırılıp gasp edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde, gasp edenlerin E.Y ve E.A isimli şahısların olduğu parayı çaldıktan sonra yolda araçlarının plakasında bulunan rakamları da değiştirdikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli şahıs, suçlarını itiraf ederek aldıkları parayı Resul Yılmaz’a iade etti. Şahıslar, karakoldaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİN PLAKASINI DEĞİŞTİRDİLER

Resul Yılmaz’ın 40 bin lirasını gasp eden E.Y ve E.A isimli şahıslar, otomobiliyle kaçarken yolda durarak plakanın rakamlarını değiştirdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahısların yol kenarında durduğu ve plakanın rakamlarıyla oynadıkları görüldü.

"PARAMI HESABIMA YATIRDILAR

Gasp edilerek parası alınan Resul Yılmaz, “ Gümrükteki işlemlerim için yanımda yaklaşık 40 bin TL vardı. Gümrüğe giden yolda hiç tanımadığım kişiler beni takip ederek paramı çantamdan zorla alıp kaçtılar. Jandarmaya haber verdim, jandarma ekiplerinin 5 -6 günlük çalışması sonucu paramı alan kişiler yakalandı ve yakalanan kişiler karakolda paramı hesabıma yatırdılar” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı, 15 gözaltı
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı, 15 gözaltı
Sanayi sitesindeki 3 katlı fabrika alev alev yandı
Sanayi sitesindeki 3 katlı fabrika alev alev yandı
Düğündeki maganda cinayetine ilişkin 15 gözaltı
Düğündeki maganda cinayetine ilişkin 15 gözaltı
ABD'de bir eyalette daha silah satışı yasaklandı
ABD'de bir eyalette daha silah satışı yasaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.