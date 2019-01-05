Casusluk şüphesiyle Moskova'da gözaltına alınan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın kardeşi David Whelan, Sputnik'e kardeşinin dört ülkenin vatandaşı olduğunu doğruladı.

David Whelan, "Onun dört vatandaşlığı olduğunu biliyorum, ama sanıyorum bunu zaten biliyorsunuz" dedi.



David Whelan, kardeşinin Rusya'ya kimin düğünü için gittiğini, onun arkadaşları hakkında bilgi vermek istemediği gerekçesiyle açıklamak istemedi.

Kardeşiyle görüşmek için Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili soruyu "Ne benim ne de ailemin Rusya'yı ziyaret etmek gibi bir planımız yok" şeklinde yanıtladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ABD vatandaşı Paul Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı. Daha sonra Whelan'nın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirildi. David Whelan'a göre, eski bir denizci olan kardeşi Paul Whelan, kurumsal güvenlik alanında çalışıyor ve bir düğüne katılmak için Moskova'ya gitti.