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Madeni yağ markası Castrol, otomotiv distribütörü Doğuş Otomotiv ile 25 yılı aşkın süredir devam eden iş birliğini 5 yıl daha uzattığını bildirdi.

İş birliği kapsamında, Doğuş Otomotiv Audi, Seat ve Volkswagen markalı araçlarda Castrol'ün ürünlerini tercih ederken, yetkili servislerde de Castrol ürün kullanımı önerecek.

İşbirliği hakkında konuşan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, "Türkiye'nin en önemli otomotiv distribütörleri ile çeyrek asrı aşkın süredir devam eden iş birliğimiz hem değerli markalara hem de Castrol'e güç katıyor. İş birliğimizin her geçen yıl daha da güçlenerek devam etmesi, tüketicilerimizin otomobillerinden daha fazlasını istemelerinin bir sonucu. Castrol olarak ürünlerimizle, araçların motorlarının en zorlu şartlarda bile gerçek performanslarını ortaya çıkarmasını sağlıyoruz" dedi.

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ise, "Araçların sağlığına ve ömrüne katkıda bulunan en önemli unsurlardan biri olan madeni yağların seçimini doğru yapmak önemli. Ana üreticimiz Volkswagen Grubu gibi, teknoloji ve yeniliğe yatırım yapan, sürdürülebilirliğe önem veren Castrol ile daha uzun yıllar çalışmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.