Spora ve sporcuya destek veren Castrol, 2022-2023 sezonunda da resmi içerik partneri olarak dünyada Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nden (NBA) sonra en çok ilgi çeken basketbol organizasyonu olan EuroLeague'i desteklemeye devam ediyor.
Castrol EDGE, son beş sezonda üç kez Türk takımlarının şampiyon olduğu ve sporcuların baskı altında gerçek performanslarını gösterdiği EuroLeague'in yanı sıra EuroCup'ın da içerik partnerliğini üstlenerek basketbol taraftarlarının coşkusuna ortak oluyor.
Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz Castrol EDGE'in EuroLeague ve EuroCup'ın resmi içerik partneri olmasına karar verirken izledikleri stratejiyi şöyle açıkladı:
“Yüksek basınçla çalışan günümüz motorlarının ihtiyacı güçlü bir motor yağıdır. Sıvı Titanyum ile güçlendirilmiş Castrol EDGE, yüksek basınç altında şekil değiştirerek daha güçlü olur ve motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. EuroLeague'deki sporcular da baskı altında en iyi performanslarını göstererek başka bir seviyede oynuyorlar. Sporcuların yanı sıra kenarda oturan ve en kritik anlarda verdiği kararlarla maça doğrudan etki eden koçlar, tribün ya da ekran başında maçın her anını yaşayan taraftarlar ve basketbol severler de en baskılı anlarda gerçek performanslarını ortaya çıkartarak bu muhteşem atmosfere katkıda bulunuyorlar. Bu yüzden de şimdiye kadar ürettiğimiz en güçlü yağımız Castrol EDGE'in DNA'sının EuroLeague ile çok iyi uyuştuğunu düşünüyoruz” diyor.
Castrol EDGE'in 6 Ekim'de başlayacak yeni sezonun heyecanını yansıtmak için Gazapizm iş birliği ile çektiği yeni reklam filmi de basketbol severlerin beğenisine sunuluyor. EuroLeague'e özel hazırlanan ve yeni sezonda yayınlanacak reklam filminde Gazapizm'in ‘Sağı Solu Kes' şarkısı ‘Baskıyı Kes' sloganıyla uyarlanıyor. Sezonun başlamasıyla yayınlanmaya başlayan reklam filmi, geçen sezona ait baskı altında ortaya konulan gerçek performans anlarından oluşuyor. Reklam filminin seslendirmesi de basketbol severlerin akıllarında yer etmiş birçok maçı anlatan Murat Kosova tarafından gerçekleştiriliyor.
Kampanyanın devamının geleceğine de değinen Tatlısöz, amaçlarının geçen sezon olduğu gibi basketbolun en heyecanlı anlarını taraftarlara ulaştırmak olduğunu ve ‘Baskıyı Kes! Gücü performansa dönüştür!' sloganıyla hazırlanan videonun bütün sezon boyunca gerçek performansı ortaya çıkaran anlarla sürekli güncelleneceğinin de altını çiziyor.
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