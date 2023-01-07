Castrol dünyada en hızlı Türkiye'de büyüdü

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Motor yağı üreticisi Castrol, Türkiye'de 2022'de yakaladığı büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüdüğü pazarın Türkiye olduğunu bildirdi.

Pet-Der datasına göre yılın ilk dokuz ayında madeni yağ pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyürken, Castrol yüzde 18 ile toplam pazarın 2 katından fazla büyüme kaydetti.

Şirket, aynı dönemde binek araçlar motor yağında yüzde 31.8, motosiklet madeni yağında yüzde 46.7 ve ticari araçlar motor yağında ise yüzde 32.4 pazar payı elde etti.

Castrol’ün dünyada geçen yıl elde ettiği büyümeyi devam ettirdiğini söyleyen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Direktörü Ayhan Köksal, 2022 yılı boyunca dünyada yaşanan finansal daralmanın aksine Castrol olarak Türkiye'ye 20 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve Türkiye’nin 2022 yılında elde ettiği çift haneli büyüme ile Çin’i de geride bırakarak Castrol’ün faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en fazla büyüyen pazar olduğunu söyledi.

1.5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YOLDA

Bu büyüme sonucunda pazara yönelik yeni yatırımlar da yapıldığının altını çizen Köksal, “Gemlik’teki üretim tesisimize 5.5 milyon dolarlık yeni bir hat kuruldu. Bu hat ile ürünler hiç el değmeden çok daha kısa sürede doldurulabiliyor. Bu da hem üretim hızımızı artırıyor hem de lojistik açıdan elimizi çok rahatlatıyor” dedi.

Ayhan Köksal, ihracat cirosunun döviz getirisi bazında iki katından fazla arttığını belirterek, Avrupa’daki sekiz Castrol üretim tesisinden bir tanesi olan Gemlik tesisinde yıllık yaklaşık 100 milyon litreye yakın madeni yağ üretildiğini vurguladı.

Üretimin yüzde 85’inin iç pazara yüzde 15’inin ise dış pazara sunulduğunu aktaran Köksal, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Afrika bölgesinin yıllık üretim hacmi 700 milyon litre seviyesinde. Türkiye’deki Gemlik tesisimiz bu üretimin yaklaşık yüzde 12’sini gerçekleştiriyor. Bölge için bu kadar önemli olan Gemlik tesisine 2023 yılında 1 milyon doların üzerinde tank yatırımı, 2024 yılında da 5,5 milyon dolarlık depo yatırımı yapılacak” diye konuştu.