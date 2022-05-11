1.3 milyon dolara satıldı

New York Rockefeller Plaza'daki Christie’s Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada tek NFT eser olarak dikkat çeken Casa Batllo: Yaşayan Mimari’ye son olarak 1 milyon 100 bin dolar teklif verilirken, komisyonlar ile birlikte satışın 1 milyon 380 bin dolara mâl olduğu açıklandı.
Refik Anadol, müzayededen günler önce Instagram hesabından yaptığı paylaşmla “Casa Batllo: Yaşayan Mimari” adlı eserinin Christie’s Müzayede Evi’nin 5 günlük Spring Marquee Week akşam müzayedeleri etkinliği kapsamında açık artırma ile satışa çıkarılacağını açıkladı. Etkinlik boyunca Claude Monet, Pablo Picasso, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Bansky, Georgio Totto O’Keeffe ve Vincent Van Gogh gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin de açık artırmaya çıkarılacağını belirten Refik Anadol, eserinin bu dev isimlerin başyapıtlarının yanında satılmasının büyük onur olduğunu söyledi.
Barcelona’daki ünlü mimar Antoni Gaudi’nin simgesel eseri olan Casa Batllo’nun ön cephesini yeniden tasarlayarak dinamik bir ışık gösterisi ortaya koyan sanatçı Refik Anadol, eserinin aynı zamanda Barcelona’dan gerçek zamanlı iklim verilerini de kullanarak kelimenin tam anlamıyla yaşayacağını ifade etti.
Refik Anadol'un OpenSea'de yayınlanan 'Machine Hallucinations – Nature Dreams : AI Data Sculpture 2021 1/1' adlı NFT eseri ise aralık ayında 'mabu' isimli koleksiyoner tarafından yaklaşık 1.2 milyon dolara satın alınmıştı.
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