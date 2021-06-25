Esnaf komşularına tükürdü! Sonrası akılalmaz!

İstanbul Fatih'teki, Beyazıt Bakırcılar Çarşısı'nda önceki akşam insanı şoke eden bir olay yaşandı. Esnaf olduğu çarşıda Kerim Öztürk, bir anda kollarını açarak, esnaf komşuları Mustafa K. ve Ferhat G.'ye meydan okuyup, onlara doğru tükürdü. Bunun ürerine aralarında yumruklu kavga çıktı.
DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında Kerim Öztürk, belinden çıkardığı silahla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Mustafa K. karnından, Ferhat G. ise kolundan yaralandı. Merminin kolunu sıyırmasıyla hafif yaralanan Ferhat G.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, karnından yaralanan Mustafa K. hastaneye kaldırıldı. Kerim Öztürk'ü gözaltına alan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayda kolundan yaralanan Ferhat G., "Dün akşam otururken geldi, tükürdü ve küfretmeye başladı. Sonra silahıyla ateş etmeye başladı. Ben kendimi son anda içeri attım. Daha sonra yukarı çıkıp, yukarıdan ateş etmeye başladı. İlk sıktığında kurşun kolumu sıyırdı" dedi.
Görgü tanıklarından Ramazan Korkular, "Buraya gelip oturan iki arkadaşın önüne tükürüp, onları tahrik ediyor. Dükkanın önüne geçerek, haneye tecavüz yapmaya çalışıyor. Ama arkadaşlar dükkana girmeyip, neden küfür ettiğini soruyor. Ondan sonra o saldırmaya başlayınca diğer arkadaşlar da saldırıyor. Sonra belindeki silahla ateş ediyor ve yukarı çıkıp sağa sola sıkmaya devam ediyor. İki yaralı var. Biri karnından diğeri kolundan yaralanıyor" diye konuştu.
Yaralananların yeğenleri olduğunu söyleyen Zeki Yeşildağ, "Benim yeğenlerim burada oturuyordu. Gelip yeğenlerimin önüne tükürüp tahrik ediyor. Sonra tartışma çıkınca belindeki ruhsatlı silahla 4 el ateş ediyor ve yeğenlerimi yaralıyor" dedi.
Çarşının ortasına gelen Kerim Öztürk'ün esnaf komşularına meydan okuması, çıkan yumruklu kavga ve Öztürk'ün silahla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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