CarrefourSA’ya MAPIC Awards’tan ödül

Uluslararası perakende ve ticaret sektörünün prestijli ödülleri arasında yer alan MAPIC Awards, her yıl sektördeki yenilikçi ve etkili projeleri ödüllendiriyor. Bu yıl, 150’den fazla projenin yarıştığı ödül programı, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ odaklı girişimlerin gelecekteki etkisini vurguladı. Türkiye organize gıda perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA ise yenilikçi enerji yönetim sistemiyle bu ödüle layık görüldü.

REKLAM advertisement1 ENERJİ TASARRUFU VE KARBON AYAK İZİNDE DEV ADIM CarrefourSA, Florawise iş birliğiyle hayata geçirdiği “Greenwise Energy Usage Transition and Reduction for CarrefourSA” projesiyle, enerji tüketimini optimize etmek ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla otonom yapay zekâ (AI) teknolojilerini kullanan yenilikçi bir çözüm sunuyor. Mağazalarında enerji tüketim modellerini analiz eden sistem ile dış çevresel koşullar ve iç değişikliklere göre HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme), soğutma ve aydınlatma sistemlerini gerçek zamanlı olarak optimize ederek yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan CarrefourSA, proje kapsamında 29.000 ton karbon salınımını engellemeyi başardı.