05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki olan perakende markası Carrefoursa, 10 milyon TL yatırımla Metropol İstanbul'daki yeni mağazasını açtı. 2 bin 700 metrekare alan üzerinde hizmete giren mağazada, 70 kişi kapasiteli bir restoran yer alıyor
Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper’de toplam 100 personelin görev aldığı bildirildi.
Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Müşterilerini dinleyerek yol haritasını belirleyen bir marka olarak Ataşehirliler’in alışveriş tercihlerini değiştirecek bir yatırıma imza attık. Metropol İstanbul Carrefoursa Hiper, ürün gamı ya da reyon konsepti ile değil, teknoloji odaklı yeni nesil market hizmetleriyle öne çıkıyor" dedi.
YİYECEKLER PİŞİRİLEBİLİYOR
Metropol İstanbul Carrefoursa Hiper'in, özel organizasyonlar veya davetler için kasap, balık, şarküteri ve meze reyonları kapsamında özel sipariş alarak ürün desteği sağladığı aktarıldı.
Verilen bilgiye göre, yeni markette, yiyecek ürünlerinin yanı sıra çiçek reyonu da yer alıyor.
Öte yandan, Metropol İstanbul Carrefoursa Hiper’de 100'e yakın formülüyle vitamin içerikli içecekler hazırlandığı da edinilen bilgiler arasında.
Tüketicilerin reyondan seçtikleri et, balık veya tavuk ürünlerini pişirtip yiyebilmeleri ya da pişirttikten sonra paket servis yaptırabilmeleri şeklinde hizmetlerin de yer aldığı mağazada, ev ürünleri reyonu bulunuyor.
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