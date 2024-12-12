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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam CarrefourSA 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü 15 bin çalışanı ile kutladı - İş-Yaşam Haberleri

        CarrefourSA 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü 15 bin çalışanı ile kutladı

        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü 72 ildeki 1400 mağazasında, 15 bin çalışma arkadaşıyla birlikte kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 16:30 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:30
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        CarrefourSA, Mağazacılar Günü'nü 15 bin çalışanı ile kutladı
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        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ve İcra Kurulu Üyeleri başta olmak üzere tüm yönetim ekibiyle mağazalarda görev alan çalışanlarıyla kutladı.

        Organize gıda perakende sektöründeki güçlerinin kaynağının çalışanlar olduğunu söyleyen CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu "CarrefourSA ailesi olarak, bugün 15 bin çalışma arkadaşımızla birlikte müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 72 ilde 1400 mağazamız ve online marketimizle sadece ürün sunmakla kalmıyor; güven, kalite ve samimiyet taşıyoruz. Her gün, doğru ürünü doğru üreticiden temin ederek, doğru fiyatlarla müşterilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçteki en büyük gücümüz; mağazacılık gibi sabır, özveri ve insan odaklılık gerektiren bir meslekte fark yaratan kıymetli çalışma arkadaşlarımızdır" dedi.

        Kutay Kartallıoğlu, çalışanların gösterdiği titizlik ve müşterilerle kurduğu sıcak iletişimin CarrefourSA'nın başarısının temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu başarı, hepimizin ortak çabası ve takım ruhunun bir yansıması. 12 Aralık Mağazacılar Günü vesilesiyle her bir çalışma arkadaşımın emeğine yürekten teşekkür ediyor, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Birlikte nice başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

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