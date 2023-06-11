Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Çarptığını fark etmedi, üzerinden böyle geçti

Bursa'da korkunç kaza! Vatandaşların zamanla yarışı kameraya yansıdı

Bursa’da bir araç sürücüsü kavşaktan dönüş yapacağı esnada önüne çıkan yayayı fark etmeyip üzerinden geçti. Vatandaşların zamanla yarışı kameraya yansıdı.

Giriş: 11.06.2023 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
Çarptığını fark etmedi, üzerinden böyle geçti
İHA

Bursa'daki olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. 4. Güler Sokak üzerindeki kavşaktan dönen hafif araç sürücü A.Ö., yolun karşısına geçen Bayram Ç.’yi fark etmedi. Sürücünün çarptığı Bayram Ç. yere düşerken, sürücü A.Ö frene basacağı yerde gaza basmaya devam etti. Çevredekilerin panik halinde bağırmasıyla durumu fark eden sürücü ne olduğunu anlamazken, hafif ticari araçla üzerinden geçtiği yaya feci şekilde yaralandı.

Vatandaşların bir araya gelmesiyle havaya kaldırılan aracın altındaki Bayram Ç., İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor. Öte yanda, Bayram Ç.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
3 mobilyacıyı öldürdü! Seri katili kontörlü telefon detayı yakalattı
3 mobilyacıyı öldürdü! Seri katili kontörlü telefon detayı yakalattı
Sahte para verip kaçtı!
Sahte para verip kaçtı!
Operasyonda ele geçirildi! Tam bin 100 yıllık
Operasyonda ele geçirildi! Tam bin 100 yıllık
Ailesini rehin aldı! Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Ailesini rehin aldı! Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.