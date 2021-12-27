Çarptığı yaya öldü, durmadan kaçtı

DHA

Feci kaza, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi TEM bağlantı yolu, Aksaray istikameti Adnan Menderes Vatan Bulvarı girişinde sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oğul'a (65) çarptı.

Kaza sonrası Oğul, yola savrulurken, otomobil sürücüsü durmayarak kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YOLDA OTOMOBİL PARÇALARI TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı Oğul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri kaza sonrası yolda otomobil parçaları olduğunu tespit etti.

Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden Ahmet Oğul'un cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu tamamen açtı.

Kaza sonrası kaçan otomobilin plakasını belirlemek için kamera görüntülerini inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Oğul