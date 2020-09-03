Çarptığı öğrencinin ölümüne neden olan servis şoförüne 15 yıla kadar hapis cezası talebi

AA

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. (54),Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada yaşamını yitiren öğrenci İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak ve yaralanan Arda Üzmez (16) ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada okunan, kaza yerinde bilirkişi tarafından yapılan keşfin ardından hazırlanan raporda sanığın dikkatsiz ve tedbirsiz şekilde araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirtilerek, tam kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Rapora itiraz eden sanık Mehmet A, olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, "Hayatımda kimseyi incitmek istemem. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim, o anda bir anlık gözümün kapanması ve bilinç kaybımla bu olay oldu." dedi.

İddia makamı, raporlardan da anlaşılacağı üzere sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, Mehmet A'nın "taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunma için duruşmayı erteledi.

Mehmet A. yönetimindeki 16 S 1781 plakalı servis minibüsü, 30 Ekim 2019'da Bademli Mahallesi'ndeki yağ fabrikası önünde kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek (15) ve Arda Üzmez'e çarpmıştı. Kaza yeri yakınındaki özel kolejin 10. sınıfında öğrenim gören iki çocuk yaralanmıştı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şimşek müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

