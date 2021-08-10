Çarptığı motosikletliyi darbetti!

Olay, 2 Ağustos Pazartesi günü yaşandı. İddiaya göre, motosikleti ile seyir halinde olan Mustafa Kaya'ya, o sırada yanında ilerleyen 34 BL 0922 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü kasten çarptı.
DHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisi ile kaldırıma savrulup, daha sonra motosikletinden düşen Kaya, bacağından yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hafif şekilde yaralanan Kaya, ambulans içinde tedavi edildi.
Hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan yaklaşık 20 dakika sonra olay yerine döndü. Kaya ile tartışmaya başlayan sürücü, "Bana sen çarptın" dedi. İkili arasında sözlü tartışma başlarken, sürücü eline aldığı plastik madde ile Kaya'nın sırtına vurdu. Kavga, çevredekilerin müdahalesi ile son buldu. Kaya ve sürücü polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.
Saldırıya uğrayan Mustafa Kaya
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Hafif ticari aracın, motosiklete çarptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere seyir halinde olan aracın, sürücüsünün bir anda direksiyonu kırıp, Kaya'ya çarptığı ve yoldan çıkardığı anlar yansıdı.
"SAĞ KAPISI İLE VURDU VE BENİ KALDIRIMA DÜŞÜRDÜ"
Yaşananları anlatan motosiklet sürücüsü Mustafa Kaya, "Evime doğru ilerlerken, 34 BL 0922 plakalı araç beni daha önce sıkıştırdı. Ben aracı geçtikten sonra bir marketin önündeyken tekrar arkamdan gelerek, sağ kapısı ile vurdu ve beni kaldırıma düşürdü. Polis ekiplerini aradım. Ambulans da geldi. Polis ve ambulans gelince, bana çarpan arkadaş tekrar olay mahalline geldi. Tekrar beni suçlayıcı bir tavırla, 'Bana sen vurdun' gibi söylemlerde bulundu. Bunları belirtince bende, 'Madem ben vurdum, sen haklısın, neden kaçıyorsun?' diye sordum. Burada bir insan canı var. Motosikletli birisi düşmüş. Allah'tan ekipmanlıydım, bir yerime bir şey olmadı. Sadece bacağımda ufak bir morluk var. Onun harici bir şeyim yok" dedi.
"SIRTIMA VURDU"
Olay yerine gelen sürücü tarafından darbedildiğini söyleyen Kaya, "Küfürler, hakaretler etti. Sırtıma vurdu. Bununla ilgili darp raporlarımızda mevcut. Şikayetçi de olduk zaten. Biz motosikletliler olarak artık sadece trafikte daha güvenli bir şekilde kullanmak istiyoruz. Bugün ne yaşayacağız korkusuyla değil de daha rahat daha keyifli bir şekilde sürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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