Çarpışma 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadir ve Cansız arasındaki telefon görüşmelerinin yanı sıra cezaevinde kalabalık bir grupla kavgaya girişen Kerem’in çaresizliği heyecan ve merak uyandırıyor. Kerem ile Cemre aşkının alevlendiği, Veli’nin Kadir’le karşı karşıya geldiği, Kadir’in kendisini kışkırtan Selim’e dersini verdiği anların da dikkat çektiği tanıtım yeni bölümün sürprizlerle dolu olacağının işaretlerini veriyor. İşte, Çarpışma 16. yeni bölüm dair tüm detaylar...

ÇARPIŞMA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 15. bölümünde Kadir, Cansız’ın Asiye’nin evinde olduğuna dair ihbar olduğunu öğrenince heyecanla içeri girdi. Kendisine tuzak kurulduğunu anlayan Cansız evin çatısına çıktı. Bu sırada Kadir bir ses duydu ve önce o arkasından da polisler çatıya çıktı. Cansız yakalanmasına ramak kala, Kadir’den ve polislerden kaçmayı başardı. Kadir ile Cansız’ı birbirlerine kırdırmayı amaçlayan Veli’nin planı tutmadı. Zeynep ve Asiye, Kadir ile Cansız’ı karşı karşıya getirmek isteyenin Veli olduğunu anladı. Zeynep de Cansız kozunu Veli’ye karşı kullandı. Kerem, cinayet şube polislerince gözaltına alındı ve emniyete getirildi. Kadir, Kerem’in tutuklandığı haberini alır almaz önce Kerem’in yanına gitti, sonra ona kurulan kumpası ortaya çıkarmak için harekete geçti.

Cemre de Kerem’in avukatlığını üstlendi. Kadir ve Cemre, Kerem’i kurtarmak için birlikte hareket etti. Ancak ulaştıkları bilgi ve belgeler, Kerem’in serbest kalmasına yeterli olmadı. Selim, Kerem’in cezaevinden çıkmaması için yeni planlar yaptı, Veli’den destek istedi. Veli, Kerem’in cezaevinde öldürüleceğini söyledi. Zeynep, Kadir’e Selim’in bilgisayarındaki dosyaların kopyalarının yer aldığı bir hard disk verdi. Selim de Veli’yle birlikte Zeynep’e tuzak kurdu. Zeynep’in imzası bulunan tüm dosyaları inceleyen Selim, Zeynep’in hesabına gizliden para yatırıp, onu zimmetine para geçirmekle suçlamayı planladı. Kadir, Zeynep, Cemre ve Belma, Selim’e karşı birleşti. Her biri elinde ayrı ayrı bilgi ve belgelerle Selim’in karşısına geçti. Kadir, Zeynep, Cemre ve Belma, bildikleriyle Selim’i dört bir yandan ablukaya aldı. Kadir’in ‘İstediklerimizi verir misin, yoksa ben zorla mı alayım?’ sorusu Selim’i şoke etti.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.