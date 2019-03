‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 54 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #tuzak etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 10 saat dünyada ise 1 saat 10 dakika, #çarpışma etiketi ise Türkiye’de 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 14. bölümüyle; ABC1’de yüzde 3.71 rating ve yüzde 8.19 izlenme payı, AB’de yüzde 3.44 rating ve yüzde 8.51 izlenme payı, Total’de ise yüzde 2.57 rating ve yüzde 5.94 izlenme payı elde etti.



Kadir, Zarif zannettiği Cansız’la girdiği söz düellosu sırasında, Zarif’le pazarlık yapabileceği bir detay yakaladı. Buna göre Kadir, Zarif’e Cansız’ın el koyduğu baba yadigarı saati getirecek, Zarif de ona Cansız’ın adresini verecekti. Bunun Cansız’ın kurduğu bir pusu olduğundan habersiz olan Kadir, saati almak üzere bir kumarhaneye gitti. Kadir, kıran kırana bir kavganın ardından saati aldı ve mekandan çıktı. Bu anları Cansız ve Veli de gizlice izledi.Cansız’ın, Kadir’in kendi oğlu olduğunu öğrenmesinden endişe duyan Veli, büyük bir stres altına girdi. Bu gerçeğin ortaya çıkmasının kendi sonu olduğunu bilen Veli, Kadir’i bir an öldürmesi için Cansız’ı alttan alta kışkırttı. Kadir’in gücünü sınayan Cansız ise, Veli’nin istediğinin tersine, onu adım adım ölüme götürecek bir plan yaptı.Yakup ve Cemil, Kerem’in çalıştığı tamirhaneye tekrar girdi. Demir’le anlaşan Yakup, suçu Kerem’in üzerine yıkmak için Cemil’i öldürdü ve cinayet silahını da tezgah üzerine bırakıp kaçtı. Aynı anlarda Kerem, tamirhaneden daha önce çalınan motosikleti evinin önünde gördü ve dükkana getirdi. Kapının açık olduğunu gören Kerem içeri girdi ve Yakup’un Cemil’i öldürdüğü silahı eline aldı. Kerem birkaç adım daha attığında Cemil’i ölmüş halde gördü. Tam bu sırada içeriye polisler girdi ve Kerem, Demir ve Yakup’un kurduğu büyük kumpasın tam ortasına düştü.Zeynep, Kadir’in ne tepki vereceğini bilmeden Asiye ile onu yan yana getirdi. Zeynep’le buluşacağını zanneden Kadir, Asiye’yi de görünce geri döndü. Zeynep onu yakaladı ve annesi ile konuşması için ikna etti. Kadir geri döndü. Kadir, Asiye’ye önce aklındaki kimi soruları sordu, Asiye cevapladı. Duygu dolu anların ardından Kadir ile Asiye, bir anne –oğul gibi gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı.Kadir’in nefes aldığı her an ölüm kaygıyla yaşayan Veli, Kadir ile Cansız’ı birbirlerine kırdıracak bir plan yaptı. Veli, Cansız’ı kendisi arayıp, Kadir’i de Asiye’nin yardımcısına aratıp, Asiye’nin kriz geçirdiği yalanıyla aynı anda Kadir ve Cansız’ı Asiye’nin evine gönderdi. Veli, polisi de arayıp Cansız’ın bulunduğu adresi polise ihbar etti. Aynı anlarda Asiye’nin evine gelen Kadir ile Cansız’ın karşı karşıya gelmesine ise ramak kaldı.Kadir, Cansız’ın kim olduğunu öğrenip, hesaplaşacak mı? Veli’nin yeni hamlesi ne olacak? Büyük bir kumpasın ortasına düşen Kerem’i neler bekliyor? Kadir ile Zeynep aşklarını doya doya yaşayabilecek mi? Cemre, Selim’in karanlık dünyasını öğrenecek mi? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.