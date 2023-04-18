DHA

Burdur'da, çarpışma sonrası alev alan otomobillerdeki yangını itfaiye söndürürken, bir kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Kaza, saat 01.30 sıralarında Antalya- Isparta kara yolunun Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü yakınlarında

YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ Yoldan geçenler itfaiyeye haber verirken, bir taraftan da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Kaza yerine sevk edilen Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada araçtan çıkamayan A.Ö. adlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

"YANAN ARAÇTA BİR KADIN VAR" Bu arada kaza sonrası çıkan yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yoldan geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde alev alan otomobillere itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışırken, çevredekilerin "Beyaz arabada kadın var. Yanan araçta bir kadın var" dedikleri duyuldu.