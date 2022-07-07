Çarpıp, kaçtığı çocuk kurtarılamadı

Konya'da, 72 yaşındaki sürücünün kamyonetle çarptığı 5 yaşındaki Bayram, hastanede hayatını kaybetti. Kaçan sürücü evinde yakalandı.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Babasultan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta oynayan Bayram Ali Dönmezer'e kamyonet çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün 72 yaşındaki R.Ç. olduğunu tespit etti. R.Ç., polisin çalışmasıyla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü R.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.