Konya'da dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy depremi değerlendirdi.
"KONYA KONUSUNDA YANLIŞ BİR ALGI VAR"
DHA'nın haberine göre Ersoy, "Konya konusunda yanlış bir algı var. Konya çevresinde herhangi bir deprem tehlikesi yoktur gibi bir algı yanlış. Burada deprem oluşturabilecek faylar var. Mesela en basitinden Konya fayı var, Tuz Gölü fayı var. Sık deprem olmaması bu algıyı yaratıyor bu doğru değil. 5.1'de bu algının yanlış olduğunun göstergelerinden bir tanesi. 5.1'in olduğu yerde herhangi fay daha önce bulunamamış. Bazen fay yüzeylenmez yerin altındadır, yüzeyden görmek mümkün değildir yine deprem oluşturabilir. Biz bu faylara 'Kör Faylar' diyoruz" dedi.
"KONYA'DAKİ DEPREM VOLKANİK KÖKENLİ OLABİLİR"
Prof.Dr. Şükrü Ersoy, "Konya'da şu olasılık da var; Niğde ve Konya çevresindeki depremlerin bir kısmı tektonik değil, yani klasik depremler gibi değil. Volkanik kökenli olabilir. Yani yer kabuğunun içindeki magmatik faaliyetler çok büyük depremler oluşturmaz ama 5 büyüklüğüne, 5.5 büyüklüğüne kadar depremler oluşturabilir. Mesela İspanya'nın La Palma Adası'ndaki volkanın patlaması sırasında depremler de oluyor. Türkiye'de de şimdilik suskun aktif volkanlar da elbette var. İç Anadolu söz konusuysa bir Hasan Dağı'nı bir Erciyes'i söylemeden geçemeyiz. Güney Ege'de önemli volkanlar var. Bunlar şimdilik aktif değil. Güney Batı Anadolu'da volkanlar depremlerle birlikte tetiklenebilir" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE HER BÖLGE DEPREM BÖLGESİDİR"
Prof. Dr. Ersoy, "Magmatik faaliyeti belirgin görmeyebilirsiniz ama yer kabuğunun içerisinde olmadığı anlamına gelmez. Konya ve Niğde çevresindeki depremler hem volkanik hem de tektonik kökenli olabilir. Biraz araştırılması gerekiyor çünkü 5.1 depremin olduğu bölgede karakteristik bir fay çizilmemiş harita üzerinde. Konya çevresindeki depremler, özellikle zemin kötüyse çok etkiler. Bunu İzmir'de gördük. İzmir'de modern binalar yıkıldı, üstelik bu deprem İzmir'de de olmadı, deprem 70 kilometre ötedeki Sisam Adası'nda gerçekleşti. Biz bu durumu göz ardı ediyoruz. Türkiye'de her bölge deprem bölgesidir. Uzaktaki bir deprem de gelip yerleşim yerindeki binaları yıkabilir" dedi.
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