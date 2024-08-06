Caroline Marks, altın madalya aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar sörf müsabakalarının kazananı ABD'li Caroline Marks oldu.
ABD'li sörfçü Caroline Marks, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar sörf müsabakalarında altın madalyaya uzandı.
Fransız Polinezyası'nda gerçekleştirilen yarışlarda final müsabakasında 10.50 puan toplayan ABD'li sörfçü Caroline Marks, altın madalyanın sahibi oldu.
Brezilyalı Tatiana Webb 10.33 puanda kalarak gümüş madalya kazanırken, Fransız sporcu Johanne Defay ise 12.66 puanla bronz madalya aldı.